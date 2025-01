Anitta comemora prêmio a Fernanda Torres no Globo de Ouro: 'Todos vencemos'

Anitta, 31, celebrou nas redes sociais o prêmio conquistado por Fernanda Torres, 59, no Globo de Ouro deste ano.

O que aconteceu

A cantora publicou uma foto em que Torres e sua mãe, Fernanda Montenegro, 95, posam lado a lado com a estatueta na mão. "Arte brasileira ao longo de gerações. Mãe e filha escrevendo o caminho mais lindo da história do cinema do nosso país", celebrou a Poderosa, na legenda do post.

Na sequência, Anitta refletiu sobre a importância desse prêmio para a clássica artística no Brasil. "Se todos soubessem o quanto é mais difícil para os brasileiros estarem lá, vencendo, nós nos levantaríamos ainda mais por esse grande talento do Brasil. O país inteiro hoje acordou tão orgulhoso. Porque há décadas acreditamos que não há espaço para nós. Então quando vemos um brasileiro vencendo, todos nós vencemos juntos, porque podemos ver que é possível."