Pamela Anderson vai sem maquiagem ao Globo de Ouro; por que ela não usa?

Pamela Anderson, 57, posou para fotos no tapete vermelho do Globo de Ouro 2025, neste domingo (5), com o rosto limpo, sem maquiagem.

O que aconteceu

Anderson foi indicada na categoria de melhor atriz em filme de Drama por "The Last Showgirl". Em sua chegada à cerimônia que inaugura a temporada de premiações, a atriz posou sorridente para as câmeras com o rosto sem maquiagem, atitude que a atriz adotou há algum tempo.

Ela abandonou a maquiagem e deixou para trás a imagem de símbolo sexual que marcou o início de sua carreira, sobretudo por causa de "Baywatch". Nos últimos anos, Pamela fez questão de não ser vista mais apenas como o ícone de beleza e sensualidade dos anos 1990.