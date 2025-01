'Gênio' ganhou homenagem na Globo: onde está Maurício Kubrusly?

O ex-repórter da Globo Maurício Kubrusly, 77, ganhou uma homenagem no "É de Casa" deste sábado (4). As apresentadoras Maria Beltrão e Rita Batista aproveitaram uma reportagem que mostrava curiosidades pelo Brasil para lembrar do quadro "Me Leva, Brasil', um marco na carreira do veterano, que percorria o país atrás de personagens curiosos.

"Esses nossos repórteres trazem tudo junto. É história, cultura, gastronomia. Olha, a janela do nosso Brasil. E vou te falar, Rita, abrir essa janela me fez lembrar do Maurício Kubrusly", disse Maria na conversa com a colega.

As apresentadoras definiram Kubrusly como um "gênio" do jornalismo, que ficou 16 anos no ar e visitou mais de 150 cidades para o quadro exibido no "Fantástico".