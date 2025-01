'Insignificante': Tânia Alves rebate críticas por namorado mais jovem

Tânia Alves, 75, não se importou com as críticas que recebeu após assumir o namoro com o músico Israel Schottz.

"Preconceito insignificante", opinou a atriz ao comentar o assunto ao jornal Extra. A primeira declaração romântica da veterana ao novo parceiro aconteceu na quinta-feira (2), quando Tânia compartilhou uma foto dos dois na noite da virada do ano. "Com meu amor, felizes para sempre", escreveu ela na legenda.

Tânia e Israel passaram o Réveillon juntos. Eles comemoraram a virada do ano no spa Maria Bonita, do qual Tânia é dona.