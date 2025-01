Vingança? Vídeo de Boninho após deixar Globo gera especulação sobre BBB 25

Pasin opinou que Boninho pode ter dado dicas sobre a formação do elenco BBB 25, de momentos que ele ainda pode ter participado, enquanto Chico defende que ele pode ter dado uma alfinetada com um tom de "vingança" na Globo. "Uma outra coisa que me pareceu foi a identidade visual do The Voice", disse.

Pode ser que o Boninho tenha dado spoiler de alguém que ele combinou antes de sair da Globo, que vai estar no BBB. Ele quis entregar alguém que já está lá, que ele já tinha fechado contrato

Lucas Pasin

Um cara famoso que anda de moto é o Lucas Lucco. Ele gosta de andar de moto, não gosta?

Chico Barney

