Guitarrista de banda Gospel: Quem é o ex-MasterChef acusado de estupro?

Ele começou a cozinhar na adolescência, escondido dos pais. Após o nascimento da primeira filha, Jason levou a culinária mais a sério na vida. Ele diz ter sofrido um grave acidente, que o fez mudar de vida e se dedicar ao que ama, mas não há informações sobre o que aconteceu.

Sua famosa receita de costelinha faz parte do cardápio de uma conhecida franquia de restaurantes. Em seu Instagram, com cerca de 33 mil seguidores, ele se intitula: "Autor da Costelinha Campeã de Framboesa que Conquistou o Paladar de Milhões de Brasileiros".

Ex-Masterchef é preso por suspeita de estuprar menina de 12 anos Imagem: Reprodução/Instagram/@chefjasonjr

O que aconteceu

O chef foi detido na Penitenciária da Agronômica na quarta-feira (1º). "Ao receber as informações, o delegado de plantão, Cleber Serrano instaurou inquérito policial e, junto de sua equipe, deu início aos procedimentos investigativos em busca de elementos comprobatórios, oitiva da vítima e familiares, entre outras ações", disse a Polícia Civil, em nota enviada à reportagem.

Ex-participante teria abordado a vítima na frente de casa, por volta das 14h, do dia 31 de dezembro, ameaçando-a com uma arma. A garota foi levada para as imediações da Universidade Federal de Santa Catarina, segundo informou a NSC TV.