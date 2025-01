Mortes, diagnósticos, traições: as notícias mais lidas de Splash em 2024

Por dentro da fazenda Talismã, de Leonardo

O cantor Leonardo, 61, teve o nome incluído na "lista suja" do trabalho escravo em outubro, após uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) encontrar seis pessoas em condições degradantes na Fazenda Talismã, em Goiás. O cantor é dono da propriedade há mais de 20 anos. Saiba como é a fazenda.

Fortuna de Silvio Santos

Silvio Santos Imagem: Lourival Ribeiro/SBT/Divulgação

Com a morte do maior apresentador da televisão, os olhos se voltaram à fortuna de Silvio Santos, que deixou patrimônio bilionário.

Morte de Anderson Leonardo