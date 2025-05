Eduardo Costa deixa serviços comunitários após Justiça negar pedido

Eduardo chamou Fernanda de "imbecil", afirmou que o programa comandado por ela era "esquerdista" e "destinado a bandidos e maconheiros", além de sugerir que Fernanda se utilizava de "mamata" na emissora. "Essa imbecil com esse discurso esquerdista! Ela pode ter certeza de uma coisa, a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está."

Posteriormente, Costa se desculpou publicamente com a apresentadora e admitiu ter sido um "babaca" pelas ofensas proferidas. "Me arrependo profundamente. Fui um babaca naquele momento. Poderia ter me posicionado de outra forma, de forma mais leve. Temos que respeitar a posição de cada um e acho que fui desrespeitoso com a Fernanda Lima."

Fernanda moveu ação por difamação. A Justiça deu ganho de causa à apresentadora e, inicialmente, o sertanejo foi sentenciado à privação de liberdade, mas a pena foi convertida a prestação de serviços comunitários. Eduardo chegou a recorrer da sentença e apelou para o STF, mas sem sucesso.

Diante do descumprimento da sentença, o Ministério Público havia recomendado a prisão do artista. O pedido foi negado pela Justiça fluminense, que deu um prazo para o famoso escolher uma instituição para prestar os serviços.