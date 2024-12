'Desarmonização', sêmen, acne e mais: os tratamentos dos famosos em 2024

O custo do preenchimento varia de acordo com a dose injetada, com valores entre R$ 10 mil e R$ 20 mil. O ácido hialurônico é produzido pelo nosso corpo e é responsável pela hidratação, que deixa a pele mais ilumina, macia e firme.

'Choque no bumbum'

Coice com caneleira, cadeira abdutora, mesa flexora, stiff, agachamento sumô, remada alta, supino, crucifixo e muita escada ergométrica. Esses são exercícios que o personal trainer Marcio Lui costuma passar para Yasmin Brunet.

No entanto, o profissional de educação física explica que a rotina de treino da modelo é dinâmica e os movimentos mudam bastante. "Fazíamos muitas variações, não repetíamos os mesmos exercícios em todo treino, essa era uma brincadeira com ela na parte da estimulação", conta Lui.

Além dos exercícios de força, Yasmin faz também treino com eletroestimulação. Também conhecida como EMS (do inglês, Electro Muscle Stimulation), a prática consiste no uso de um colete e eletrodos espalhados pelo corpo, que emitem um estímulo elétrico que faz os músculos contraírem.