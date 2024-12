Jason Momoa volta à DC como anti-herói em filme da Supergirl, diz revista

O personagem é retratado como um caçador de recompensas que gosta de caos e destruição. Ele foi apresentado pela primeira vez em Omega Men #3 em junho de 1983, sendo criado pelo escritor Roger Slifer e pelo artista Keith Giffen.

Detalhes da trama em segredo. O filme será baseado em uma série de quadrinhos de 2022, chamado de "Supergirl: Mulher do Amanhã", escrito por Tom King. A produção do longa começa em 13 de janeiro.

Após os dois filmes do Aquaman arrecadarem 1,5 bilhão de dólares mundialmente, a Warner e a DC estão animadas com o ator, diz a revista. Além dos filmes solo, o ator fez parte do filme "Liga da Justiça", lançado em 2017.