Deborah Secco revela tratamento milionário para ter o bumbum definido; veja

Deborah Secco, 44, contou em entrevista que faz procedimento estético para ter a pele do bumbum mais durinha.

O que aconteceu

A atriz, que exibe um corpo definido e bumbum famoso, explicou ser adepta ao preenchedor de acido hialurônico, procedimento que faz uma vez ao ano. "Não só no bumbum, mas nos braços, barriga, rosto... Faço em tudo! A pele fica mais dura. Gosto muito do resultado" revelou em entrevista ao GShow publicada nesta terça-feira (19).

O custo do preenchimento varia de acordo com a dose injetada, com valores entre R$ 10 mil a 20 mil. O ácido hialurônico é produzido pelo nosso corpo e é responsável pela hidratação, que deixa a pele mais ilumina, macia e firme.