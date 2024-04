Famosos cuidam da pele com sêmen de salmão, picadas de abelha e até sangue

Nesta semana, Carlinhos Maia chamou atenção ao injetar sêmen de salmão para estimular a produção de colágeno na pele.

Ele não é o único famoso que inova no skincare!

Jennifer Aniston também já fez o mesmo tratamento. "Primeiro, eu perguntei: 'É sério? Como vocês tiram o esperma do salmão?'", relembrou a atriz em entrevista ao Wall Street Journal no ano passado. No entanto, ela diz que não sentiu muita diferença na pele após o tratamento.

Gwyneth Paltrow já fez um tratamento com picadas de abelha. "Eu estou disposta a fazer qualquer coisa. Já fui picada por abelhas. É um tratamento milenar chamado apiterapia. As pessoas usam para se livrar de inflamação e cicatrizes. É muito incrível, se você pesquisar. Mas, cara, é doloroso", contou em entrevista ao New York Times em 2016.