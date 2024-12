Irmão de Diana traiu por anos e terminou casamento por mensagem, diz ex

Charles Spencer teria terminado o casamento por mensagem de texto. Karen diz ter ficado confusa e desamparada com a atitude, e diz que o Conde foi cruel e "se recusou a dar qualquer explicação" sobre o fim do casamento, que durou 13 anos.

Karen mandou um e-mail para Cat chamando as atitudes dela e de Charles de "imorais". A mensagem foi anexada ao processo. "Como mulher, preciso dizer que estou muito desapontada com você. Virar a vida das crianças de ponta-cabeça assim é inacreditavelmente imoral", escreveu em maio, referindo-se à filha que tem com o Conde e aos filhos que Cat tem com o agora ex-marido.

Boa sorte, Cat. Você está entrando em uma aventura. Acho que você vai ver que lidar com ele [Spencer] o tempo inteiro é muito mais difícil que uma escapadinha de cinco dias para Norfolk de vez em quando e uma noite ou duas em Londres aqui e ali. Karen Spencer, em e-mail para Cat Jarman

Cat nega as acusações e está processando Karen por "revelar informações íntimas". A arqueóloga diz que o relacionamento com Charles não surgiu de uma traição e acusa Karen de divulgar que ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, algo que ela havia compartilhado com poucas pessoas.

Charles também nega ter terminado o casamento por mensagem de texto. "Essa é uma tentativa absurda de sujar meu nome. Karen terminou o casamento em março, depois de várias ameaças de divórcio ao longo dos anos. Ela pediu que eu confirmasse o término em uma mensagem, e minha resposta foi simplesmente o aceite da decisão dela. Tenho essas mensagens e vou compartilhá-las no tribunal".