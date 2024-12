Remédios, topless: 5 vezes em que Gaby Amarantos rebateu críticas nas redes

Em novembro, ela havia falado sobre o assunto e focado no tema 'exposição', após comentários de que não devia expor tanto seu corpo. "Tenho liberdade de fazer o que bem desejo. E essas fotos me ajudam a continuar o meu caminho de saúde e cuidar do meu corpo. A minha liberdade para mim é algo que não negocio. Me sinto muito bem quando posto fotos que desejo. Há necessidade, sim. Existe a minha vontade e a minha liberdade de fazer o que bem quiser na minha rede".

Gaby, que perdeu 25 kg, também rebateu afirmações de que teria recorrido a remédios ou procedimentos estéticos. "Não tem não, mana. 300 abdominais por dia. Aqui não tem remédio, não. Estou há seis meses me cuidando e acredito que a pauta é sobre a gente ser livre. Nós, mulheres, já sofremos uma pressão estética tão forte da sociedade. Não vamos reproduzir entre nós."

Gaby Amarantos topless Imagem: Reprodução: Instagram

Cantora também rebateu críticas após publicar fotos fazendo topless em novembro e falou sobre coragem. "Não especifiquei as coisas de que não tinha coragem e nada tem a ver com postar fotos ou não. Amo meu corpo porque isso é algo que eu sempre fiz."

Em junho, ela falou sobre as críticas constantes que recebe sempre que posta fotos de biquíni. "Vim aqui para desabafar e para trazer essa reflexão. Por quê que toda vez que eu posto uma foto minha de biquíni ali num momento de autoestima, com o meu corpo que é real, as pessoas param de me seguir e me enchem de hate?"