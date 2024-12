Perfil fake, madrinha: clã Camargo foi de treta pública a família margarina

Após rumores de que Wanessa processaria a madrasta, Igor disse que a irmã foi "convencida" por Zezé a não processar Graciele. "A Wanessa era a primeira a querer saber quem difamou ela com a mentira. O que ocorre é que meu pai convenceu ela a dar para trás para não respingar nele", disse Igor ao Fofocalizando (SBT). Igor foi demitido por Zezé após as acusações.

A briga foi parar na Justiça. Amabylle apagou todas as postagens relacionadas ao assunto que citavam a influenciadora e foi proibida de falar sobre o tópico futuramente.

Graciele rebateu uma seguidora que a acusou de "espalhar mentiras" sobre Wanessa e "destilar ódio" e disse ter provado que os comentários não foram feitos por ela. "Meu amor, quem fez os comentários, se você não sabe, já está provado na Justiça que não fui eu. Usaram de maldade um perfil que era meu com comentários para sujar meu nome. Mas Deus é fiel."

Quando Wanessa foi confirmada no BBB 24, Zezé ainda contou que ela e Graciele estavam no mesmo lado no processo. "Não existe briga da Wanessa com a Gra, nem de nenhuma de nossas filhas. [...] Wanessa e Graciele estão juntas no mesmo processo para descobrir quem fez aqueles comentários", afirmou o sertanejo no perfil da colunista Fábia Oliveira.

Acordo

Em agosto, Graciele e Amabylle entraram em um acordo na justiça, segundo divulgado pelo colunista de Splash, Lucas Pasin. "Graciele declara que aceitou a retratação visando pôr fim às discussões havidas entre ambas, as quais geraram significativo abalo em seu seio familiar", informou a nota.