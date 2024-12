Naldo detona Tatá Werneck: 'Falou coisas que não gostei, que ofendem'

Naldo conta que, após o incidente, viu a humorista falando dele em outras situações. "Depois, em outros programas, ela me bateu, ela sempre falou coisas que não gostei, achei deselegante, coisas que até ofendem."

Cantor se defendeu. "Eu fui de acordo com o que a produção dela me pediu pra fazer. Não faltei com respeito, não fui deselegante, entrei na brincadeira que tinha sido instruído. Ela tem a maneira dela de tocar o programa dela que eu acho deselegante, mas é isso. Ela vai falar mal."