Sabrina Sato relembra 'dor profunda' de perder bebê: 'Ensina muito'

Elogiou Nicolas Prattes, 27. "Ele me completa. O jeito dele de ver a vida torna tudo especial. Aprendemos muito um com o outro, e nossas diferenças acabam sendo complementares. Temos muito em comum e não medimos esforços para estarmos sempre juntos, presentes na vida um do outro. Se não estamos juntos fisicamente, estamos no WhatsApp, FaceTime…"

Os amigos e nossas famílias brincam que não conseguem mais falar conosco, porque quando não estamos juntos, estamos no telefone. Sabrina Sato

Não tem medo de envelhecer. "Acho que o tempo é um presente. Envelhecer é ganhar experiência, amadurecer, ajustar-se e, ao mesmo tempo, libertar-se. Meu sonho é continuar desfilando na avenida do samba até os 100 anos."