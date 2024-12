Mãe de Isabella Nardoni se solidariza em post sobre morte de Daniella Perez

Outros famosos se solidarizaram com Glória Perez. Nos comentários, artistas como Sophia Valverde, Leticia Sabatella, Carolina Dieckmann, Carla Perez, Claudia Abreu e Regina Casé comentaram com emojis de coração e palavras de conforto para a dramaturga.

Ana Carolina e Glória Perez perderam as filhas em crimes que abalaram o Brasil. A filha de Ana Carolina, Isabella, tinha cinco anos quando foi jogada pela janela do apartamento onde seu pai, Alexandre Nardoni, morava com a esposa, Anna Carolina Jatobá, e dois filhos do casal. O crime aconteceu na noite de 29 de março de 2008, em São Paulo.

Crime motivou entrada de Ana Carolina para política. Este ano foi sua primeira vez nas eleições e, de largada, ela conquistou mais de 129 mil votos e foi uma das vereadoras mais votadas de São Paulo. "Vejo que hoje as pessoas buscam essa conexão com quem elas estão votando e é óbvio que foi a minha história que me trouxe até aqui, eu não posso negar e também não quero, gosto muito de saber que foi a minha filha, mesmo que de uma forma muito difícil ou por um propósito, que me colocou nesse lugar", disse ela em entrevista a Universa.

Já Daniella foi morte pelo ator Guilherme de Pádua e pela mulher dele na época, Paula Tomaz. Os personagens de Guilherme e Daniella eram namorados na novela De Corpo e Alma, escrita pela autora. O corpo de Daniella foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela foi levou 18 golpes de punhal, que atingiram seu pulmão, coração e pescoço. O crime teria sido motivado por inveja, cobiça e vingança.

Guilherme de Pádua morreu aos 53 anos em 2022. Ele foi vítima de um infarte.

