Atriz desabafa após sofrer com alergias em 2024: 'Eu me senti sobrevivendo'

Mayana Moura, 42, compartilhou um desabafo nas redes sociais. Atriz afirmou que precisou lidar com diferentes alergias durante todo o ano de 2024.

O que aconteceu

Artista mostrou sequência de fotos que exemplificam as reações alérgicas que enfrentou. "2024 foi o ano que passei com alergias horríveis, sendo a última esse angioedema nos olhos. As outras fotos são das placas vermelhas que apareciam dia sim, dia não. Ainda não sei a causa, talvez nunca saberei", disse na legenda da postagem no Instagram.