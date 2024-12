Ana Castela denuncia nudes fake com sua imagem: 'Internet é podre'

Ana Castela zoa sobre vender fotos dos pés Imagem: Reprodução/@anacastelacantora

Artista também lamentou ver seu nome vinculado as casos que não fazem sentido. Ela pediu "paciência" para não tomar outras providências em 2025.

Sei que sou linda, mas não preciso disso e todo dia vejo algo relacionado com meu nome... seja em sites adultos, Only [Fans]... de que paguei alguém sensitivo pra saber do meu futuro. Eu não faço isso! Tudo fake! Que Deus me dê mais paciência em 2025, amém!.

Debochada que fala, né? Ana Castela concluiu sua manifestação dizendo que topa conversar sobre a venda do famoso "pack do pezinho". ""Agora a foto do pé a gente conversa", brincou ela ao postar uma foto de chinelos.