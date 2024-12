BBB 25 sem Boninho? Arthur Picoli e Ivy Moraes comentam mudança

Questionados se o BBB realmente carrega o sentimento de "do BBB para vida", Picoli torce o nariz. "Tem gente que sim, tem gente que não. Mas falo com todo mundo, não é falando da boca pra fora, não fica mágoa com ninguém", garantiu.

Para a edição de 2025, o reality passará por uma mudança fundamental: Boninho não será mais o Big Boss. Em novembro, o diretor anunciou sua saída da emissora após 40 anos.

Ainda que tenha o hábito de acompanhar o programa apenas pelas redes sociais, Ivy se demonstrou positiva para o BBB 25, mesmo diante da mudança. "Tenho certeza que vai ser maravilhoso, porque o [Marcelo] Dourado está ali [na direção]. Tenho certeza que ele vai dar uma continuidade maravilhosa. Mas estou curiosa para saber como vai funcionar", confessou.

Já Arthur, não esconde a gratidão que tem por Boninho e, ao ser questionado por Splash se participaria de um novo projeto do diretor em outra emissora, respondeu sem pensar: "Com o Boninho? Eu iria", disse convicto. "Eu gosto dele. Sou muito grato pelo que ele fez na minha vida. Todo dia passa um filme na minha cabeça".