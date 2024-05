Wanessa Camargo retoma namoro com Dado Dolabella: 'Vivendo nossa história'

Pouco tempo depois, Wanessa voltou com Dolabella. Os dois estavam bem, mas a relação se desgastou durante o convívio da artista no BBB 24, inclusive com alfinetadas entre o ator e a mãe da artista, Zilu. Após ser desclassificada do reality, ela anunciou o término do namoro. Agora, pouco mais de um mês depois, eles estão juntos novamente.