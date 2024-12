Leão Lobo detona Mania de Você: 'Núcleo principal é chato e falso'

As novelas de 2024 foram o tema do Central Splash desta terça-feira (24). Em seu balanço anual, Leão Lobo confessou que não é muito fã de "Mania de Você", da TV Globo, especialmente do núcleo principal, formado por Chay Suede, Agatha Moreira, Gabz e mais.

O núcleo principal da novela não me encanta em nada (…) Eu acho que todo aquele núcleo muito chato, ninguém parece de verdade. Parece um monte de personagem de BBB, de robôzinho

Leão Lobo

Para o colunista do UOL, apesar do talento de Chay Suede e Gabz, o núcleo principal é difícil de engolir. "Você não sabe por quem torcer ali. Nenhum deles me convence".