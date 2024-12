Sem Mavi, sem tia e com filho: a nova fase de Iberê em 'Mania de Você'

Iberê, personagem de Jaffar Bambirra em "Mania de Você", vai mudar da água para o vinho após uma passagem de tempo.

O que vai acontecer

Rompido com Mavi (Chay Suede), Iberê surge após o capítulo 100 bem diferente. Ele estará sem emprego e preocupado com a quantidade de contas que tem para pagar.