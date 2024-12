Quem é o pai do bebê de Lorena? 2 ex surgem desesperados em 'Mania de Você'

Jaffar Bambirra é Iberê em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Viola resiste em deixar o bunker com Rudá. Dhu e Wagner percebem o clima entre Michele e Daniel. Rudá enfrenta Mavi, e acaba rendido por seguranças. Daniel fica abalado com o constrangimento de Michele. Berta comenta com Sirlei que admira a coragem de Tomás. Berta flagra Sirlei e Ísis.Iberê revela que não pode ajudar a libertar Rudá. Mavi destrata Mércia, que reage.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.