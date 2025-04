Filho atualiza estado de saúde de Tony Bellotto: ‘Recuperação excelente'

João Mader Belotto, 28, trouxe informações atualizadas sobre o estado de saúde de seu pai, Tony Bellotto, 64.

O que aconteceu

O rapaz afirmou que o músico já deixou a UTI e vem se recuperando muito bem da operação a que se submeteu. "Amigas e amigos, venho comunicar a vocês que meu pai saiu da UTI/CTI na segunda e já se encontra no quarto do hospital, dando prosseguimento a recuperação, que tem sido excelente. A cada dia uma nova vitória, uma nova conquista", festejou ele, por meio de publicação no Instagram.

João agradeceu a preocupação e o carinho dos fãs com seu pai. "Gostaria de agradecer todos vocês pela bonita corrente positiva de apoio. Hoje, inicio minha viagem de volta ao Rio, mas meus irmãos retornam amanhã, além de tios e primas. Abraços em todos vocês e uma ótima quarta-feira."