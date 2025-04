Sem citar Cauã, Grazi Massafera também posta indireta: 'Patriarcado'

Grazi Massafera postou caneca estampada com a frase 'lágrimas do patriarcado' Imagem: Reprodução/Instagram

Grazi não foi a única ex de Cauã a se pronunciar hoje. Mariana Goldfarb, que se relacionou com Cauã entre 2016 e 2023, postou a seguinte declaração no story: "Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo... Está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote".

Mariana já havia falado sobre ter passado por um relacionamento abusivo, mas nunca nomeou o ex em questão. Em uma caixinha de perguntas em janeiro deste ano, ela explicou a decisão de não divulgar o nome do ex: "Porque a causa é muito maior do que o cara. A causa é a parada. O cara não tem importância".

Atritos com colegas de trabalho

Cauã Reymond estaria tendo atritos com colegas de elenco. Segundo a revista Veja, ele foi visto discutindo com Bella Campos no estacionamento dos Estúdios Globo. A atriz teria ido tirar satisfação após Cauã reclamar sobre sua atuação para os diretores da novela.

Bella Campos teria feito uma denúncia formal sobre o ator. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela fez uma reclamação aos diretores e ao setor de compliance da Globo dizendo que Cauã foi "debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista". Nos bastidores da novela, os dois evitam contato.