Ana de Armas é vista como 'esposa perfeita' para Tom Cruise na Cientologia

Entre seus feitos para ganhar o coração de Ana de Armas, a fonte relata que o ator dá presentes luxuosos, além de colocar seu jato particular à disposição para as viagens. "A forma como Tom Cruise fala dela, sempre elogiando seu talento e beleza natural, deixa claro que ele está completamente encantado".

Mais do que isso, o ator já teria apresentado seus filhos Bella, 32, e Connor, 30, do relacionamento com Nicole Kidman para a atriz. "Ana é muito pé no chão e autêntica — e isso é o que mais importa para Bella e Connor. Eles têm um faro bom para perceber quem só quer se aproveitar do pai. Então, significa muito o fato de Ana ter passado no 'teste' deles e recebido o selo de aprovação", afirmou a fonte.