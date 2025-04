Yas: se treta com Cauã for real, coragem de Bella Campos merece aplausos

Os nomes de Cauã Reymond e Bella Campos, estrelas da nova versão de "Vale Tudo", têm sido alvos de polêmicas por conta de uma suposta briga entre eles nos bastidores da produção. Yas Fiorelo e Leão Lobo falam sobre o tema no Splash Show.

O clima entre eles seria muito difícil nos bastidores depois de Cauã supostamente reclamar sobre a atriz para os diretores de Vale Tudo. Ela rebateu as acusações e teria se defendido dizendo que o ator é "machista". Desde que a briga passou a repercutir, ex-namoradas dele mandaram indiretas, reforçando a fala de Bella.