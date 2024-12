Paolla Oliveira aparece agarradinha com Diogo Nogueira: 'Começando o verão'

Recentemente, Diogo Nogueira refletiu sobre as mudanças em sua vida desde que começou a namorar Paolla Oliveira. "Eu aprendo com a Paolla todo dia. Ela é uma mulher diferenciada. É uma grande amiga, uma grande parceira, não tenho nem como explicar o tamanho dessa mulher em relação a tudo, a todo o conjunto."

Desde o primeiro dia em que Paolla chegou, minha vida teve uma reviravolta imensa. Eu me transformei em outro homem, em outra pessoa, e praticamente 80% disso tudo que aconteceu comigo foi da força que Paolla me mostrou, do tamanho que ela me mostrou que eu sou, do homem que eu sou Diogo Nogueira