Diogo Nogueira enaltece relação com Paolla Oliveira: 'Aprendo todo dia'

Diogo Nogueira reflete sobre as mudanças em sua vida desde que começou a namorar Paolla Oliveira.

O que aconteceu

O cantor afirma que o relacionamento causou uma reviravolta em sua vida. "Eu aprendo com a Paolla todo dia. Ela é uma mulher diferenciada. É uma grande amiga, uma grande parceira, não tenho nem como explicar o tamanho dessa mulher em relação a tudo, a todo o conjunto. Desde o primeiro dia em que Paolla chegou, minha vida teve uma reviravolta imensa. Eu me transformei em outro homem, em outra pessoa, e praticamente 80% disso tudo que aconteceu comigo foi da força que Paolla me mostrou, do tamanho que ela me mostrou que eu sou, do homem que eu sou. Da forma que me mostra coisas que, às vezes, eu não tenho conhecimento ou ideia de como lidar. E ela consegue fazer com que eu visualize isso de uma outra maneira, e eu enxergo e reajusto as coisas. Eu só tenho a agradecer essa mulher incrível que a Paolla é", declarou em entrevista à Quem.

Nogueira também ressalta a parceria com Paolla, profissional e pessoalmente. "Tanto para ela quanto para mim esse entendimento é fundamental para um casal, essa maturidade e o respeito da unidade, do que cada um é", analisou.