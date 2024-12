A Fazenda: Ex-peoas ficam de fora de gravação do 'Hora do Faro'; entenda

Babi Muniz e Larissa Tomásia ficaram de fora da gravação do Hora do Faro após a final de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Babi não chegou nem a comparecer às gravações. Segundo a jornalista Ju Nogueira, ela não estava se sentindo bem." Ela não apareceu para gravar. A informação que deram, durante a gravação, é a de que ela passou mal e não conseguiu ir", explicou Ju.

Larissa participou do início do quadro, mas acabou tendo um mal-estar. "A Larissa estava lá, estava tudo bem, tudo certo. Aí começa a gravação, eles começam a mostrar as coisas que aconteceram, mostram o romance dela com o Sacha, ela comenta brevemente sobre aquilo, porque o Faro pergunta se eles vão querer conversar. O Sacha diz que quer conversar com ela, que eles precisam conversar e se entender. Aí tem essa briga do Sacha com o Sidney, eles acabam se desentendendo, fica aquele climão. A Larissa estava do meu lado, e aí comecei a ver uma movimentação, uma galera levantando, uma coisa esquisita, meio às pressas. E aí dou uma olhada e a Larissa não está [mais lá]", disse a jornalista.