Yasmin sobre críticas ao corpo: 'Ninguém quer saber se você me acha gorda'

Yasmin Brunet, 36, voltou a se manifestar sobre as críticas feitas por internautas em relação a sua forma física.

O que aconteceu

Brunet afirmou que busca não se deixar "levar" pelos comentários dos seguidores em suas publicações e se fortalece ao lado de familiares e amigos. "Não me deixo levar muito pelos comentários muito positivos e nem me deixo levar muito pelos muito negativos. Acho que você tem que encontrar o meio do caminho de alguma forma", declarou em entrevista à Quem.

Modelo criticou o hábito dos internautas de se acharem no direito de opinar sobre a aparência dos outros. "A gente está na porta de 2025, vamos parar de opinar no corpo das outras pessoas, ninguém está pedindo a opinião, guarda para você, cara. Ninguém quer saber se você está me achando gorda ou magra, se está achando fulaninha gorda ou magra".