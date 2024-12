Yasmin Brunet desabafa após ser criticada em foto de biquíni: 'Isso adoece'

Modelo também destacou que precisou emagrecer por causa de um lipedema "que estava super inflamado". "Chega de opinar no corpo alheio. Quase 2025 e vocês ainda nessa de dar opinião aonde a opinião não [foi] requisitada, e ainda sobre algo que não tem nada a ver com a sua vida. Como você se sentiria se fosse o contrário? Alguém o tempo todo julgando seu corpo. Ou está gorda demais ou magra demais. Surreal! isso sim adoece as pessoas", completou em tom de desabafo.

Recentemente Yasmin contou aos seguidores que perdeu 8 kg. O emagrecimento aconteceu por conta do tratamento que ela está fazendo para o lipedema. Ela intensificou os treinos e cortou alimentos de sua dieta.