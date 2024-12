Perpétua usa o próprio filho biológico em plano cruel contra Tieta

Letícia conta a Aída, que fica surpresa. Ricardo diz ao padre Mariano que decidiu parar o seminário. Ascânio assina o divórcio. O jornalista não aparece. Marcolino diz a Tieta que descobriu de quem são as terras do Mangue Seco. Marcolino conta que as terras do Mangue Seco pertencem à família Antunes, mas ninguém os conhece. Marcolino diz a Modesto e coronel Artur que alguém do sul também quis saber sobre Mangue Seco recentemente. Eles suspeitam que algo esteja acontecendo lá. Modesto oferece sua casa em Mangue Seco para Tieta comprar. Elisa incentiva Tonha a usar um vestido vistoso na quermesse. Ascânio convida Leonora a ser madrinha da fonte. Tonha, com a roupa que Tieta lhe deu, vai à quermesse, e Zé Esteves ameaça bater nela.