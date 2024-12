Lucas Lucco tem prejuízo de R$ 100 mil após vídeo nu e nega conteúdo adulto

Lucas rebateu as especulações de que o vídeo nu teria sido uma jogada de marketing. "Eu nunca faria uma parada dessas, justamente porque tem crianças no TikTok, porque esse tipo de coisa não combina com a minha imagem, sabe?", afirmou.

O sertanejo assumiu que já recebeu propostas de plataformas de conteúdo adulto, mas negou rumores de que entraria nesse ramo. "Não, de forma alguma eu vou fazer. Eu já tive muitas propostas do OnlyFans e tudo, mas não foi pra postar conteúdo adulto", garantiu ele.

O cantor reforçou que seu desejo era apenas mostrar os bastidores da sua vida em um vlog. "Eu nunca faria uma parada dessas de propósito, até porque todo mundo viu que não foi intencional", disse.

Apesar de a nudez violar as diretrizes do TikTok, Lucas disse não ter sido penalizado pelo descuido. O cantor só conseguiu deletar o vídeo depois de algumas horas. "Eu não recebi nenhum tipo de coisa do TikTok, uma punição, alguma coisa assim", confirmou.

Passada essa história, Lucas Lucco desabafou sobre a situação e as consequências disso. "Falar que eu estou benzão, não estou, não. É esquisita essa sensação de tanta exposição assim, de algo tão íntimo. Mas é isso, a gente tá sujeito e eu tenho uma vida pública", lamentou.