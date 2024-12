Larissa diz que Sacha merece ser o grande vencedor de A Fazenda 16

Larissa publicou um texto no X (antigo Twitter) pedindo desculpas para Sacha e declarando sua torcida para que o ator seja o grande vencedor de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Larissa disse que deseja que o ator seja o grande vencedor do reality. "Hoje é um dia importante para você. Como havíamos conversado na Festa Final, as plaquinhas que coloquei para ti foram coisas que percebi na primeira semana, antes de termos criado um vínculo. Até aquele momento das plaquinhas do Faro, eu não tinha acesso a celular, nem a informações sobre o que estava acontecendo dentro ou fora do reality.