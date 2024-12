Globo toma decisão catastrófica sobre BBB: cabe ao público pressionar

Esta é a newsletter Splash TV. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

É uma tragédia sem precedentes a decisão da Globo de retirar o famigerado pay-per-view do BBB 25 da TV a cabo. Para forçar a assinatura do Globoplay, todas as câmeras 24h serão exclusivas do streaming pela primeira vez. A informação é do Gabriel Vaquer na Folha de São Paulo.

Nem mesmo a notícia de que Beatriz do Brás seria a nova repórter de rua do programa teve um efeito tão devastador quanto essa. São diversos problemas novos para os fãs do reality show.