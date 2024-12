Apresentador opina sobre partes íntimas de Lucas Lucco: 'Conversinha'

O apresentador Felipeh Campos analisou a região íntima de Lucas Lucco.

O que aconteceu

Recentemente, o cantor fez uma live enquanto tomava banho e deixou sua parte íntima aparecer no vídeo acidentalmente.

O apresentador do programa "Primeiro Impacto", do SBT, deu sua opinião sobre o pênis do músico. "Não dá para bater um papão. É um papinho, né? Você: 'Ah, vamos bater uma conversinha'. Não é a conversa", comentou Felipeh Campos. Márcia Dantas, também comandante da atração, concordou: "Tipo assim, fazer uma fofoquinha. Uma cocegazinha". "Nem cócegas, né, gente?", disparou o jornalista, aos risos.