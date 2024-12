'Virgem Maria': o livro secreto que baseou o filme polêmico da Netflix

"Virgem Maria", filme que ocupa a lista dos filmes mais vistos da Netflix desde sua estreia no dia 6 de dezembro, narra a infância e juventude da mãe de Jesus, período pouco falado na Bíblia e abordado no 'Apócrifo de Tiago', texto usado como referência para o longa.

Filme baseado em apócrifos do Novo Testamento

O longa de DJ. Caruso tem enfrentado críticas em relação à distância que o enredo teria da Bíblia. Isso porque o filme não se inspirou no que consta nas Escrituras sagradas reafirmadas pela Igreja Católica.

Na verdade, a trama de "Virgem Maria" se baseia nos denominados "evangelhos apócrifos". Trata-se de uma coletânea de textos escritos nos primeiros séculos do cristianismo, vetados no Primeiro Concílio de Niceia, e que, por isso, não têm o reconhecimento do cristianismo ortodoxo e não compõem o Cânone do Novo Testamento.