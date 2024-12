Sacha conseguiu proeza na Fazenda: furou a bolha e bateu até na Globo

Faltando um dia para o final da 16ª edição de A Fazenda (Record), Sacha Bali é o favorito ao prêmio. De acordo com a parcial da enquete UOL, ele deve sair vencedor do reality show e, durante sua participação no programa, conseguiu quebrar as barreiras da emissora e cativou a torcida até de globais. Este foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (18).

O ator Renato Góes, que já havia demonstrado seu apoio ao Sacha em outras ocasiões, compartilhou um vídeo pedindo para o público votar nele nesta final. "Ele merece. Vamos votar muito para a gente fazer do Sacha campeão", diz ele na gravação.