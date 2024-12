Record confirma Felipe Andreoli e Rafa Brites no 'Power Couple Brasil'

A Record TV anunciou a contratação de Felipe Andreoli e Rafa Brites nesta quarta-feira (18).

O que aconteceu

O casal será responsável por comandar a próxima temporada do Power Couple Brasil. "Felipe Andreoli e Rafa Brites estão oficialmente no elenco de apresentadores da Record", disse a nota enviada a Splash.

Andreoli e Brites ainda estarão disponíveis para outros projetos no canal. "Em 2025, o casal estará em projetos especiais da emissora e, já no primeiro semestre, comandará a volta do reality show 'Power Couple Brasil'", confirmou o canal.