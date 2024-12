Moema terá fim trágico após atriz sair do elenco de 'Mania de Você'

Nahum (Ângelo Antônio) aparecerá olhando uma foto da amada e lamentará sua morte, informando para o público o que aconteceu com a tia de Rudá (Nicolas Prattes). A personagem irá morrer após uma doença.

Não haverá uma cena de despedia de Moema. Tudo será explicado através dessa cena de Nahum com a foto.

Ana Beatriz Nogueira decidiu deixar a novela para cuidar de sua saúde. "As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica. Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir meus companheiros que seguem até o final da novela", afirmou em sua postagem de despedida no Instagram.

