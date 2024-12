Morre aos 78 a atriz Marisa Paredes, famosa por filmes de Almodóvar

Marisa Paredes fez sua estreia aos 14 anos. Ela atuou nos filmes "Esta noche tampoco", de José Osuna, e "091 Policía al habla", de José María Forqué.

"Maus Hábitos" (1983) foi sua primeira colaboração com Almodóvar. Os dois trabalharam juntos em "De Salto Alto", "A Flor do meu Segredo", "Tudo Sobre Minha Mãe", "Fale com Ela" e "A Pele que Habito".

Ela recebeu o prêmio Goya pelo conjunto de sua carreira em 2018. Marisa Paredes também participou de produções internacionais como "A Vida é Bela", do italiano Roberto Benigni, ou "O espinhaço do diabo", do mexicano Guillermo del Toro.

* Com informações da AFP