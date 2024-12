Jogador colombiano Richard Ríos engata romance com influencer brasileira

Richard Ríos, 24, estaria vivendo um romance com Madu Carvalho, 19.

O que aconteceu

O jogador de futebol e a influenciadora digital foram vistos em clima de intimidade no aeroporto de Curaçao, no Caribe, embarcando de volta para o Brasil. De acordo com o jornal Extra, um vídeo que circula entre os fãs do atleta mostra ambos bastante próximos na fila de embarque, chegando a encostar as mãos.

Richard e Madu já haviam dado bandeira do suposto namoro ao compartilharem fotos em que usavam o mesmo modelo de óculo. Para os fãs de um ou de outro, foi a 'prova cabal' de que o affair já é uma realidade.