Patrimônio de Gugu é de R$ 1,4 bilhão; entenda como fica a divisão

A disputa pela herança de Gugu, avaliada em R$ 1,4 bilhão de acordo com o Fantástico (Globo), chegou ao fim, conforme anunciado pelos seus filhos e Rose Miriam.

Como ficou a divisão

Com a desistência de Rose Miriam de disputar judicialmente a herança após ficar de fora do testamento, a divisão foi feita de acordo com o desejado pelo apresentador. Rose abriu mão da ação judicial em agosto deste ano.

Gugu deixou 75% do seu patrimônio para os três filhos, João Augusto, Marina e Sofia. Cada um recebeu 25%.