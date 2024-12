Rose Miriam explica por que desistiu de disputar herança de Gugu

A médica estava em oposição ao filho mais velho, João Augusto, 23, desde que decidiu pedir o reconhecimento da união estável com Gugu. João defendia que o testamento do pai fosse seguido. Já as gêmeas Marina e Sofia, 20, apoiaram a mãe.

Thiago Salvático também pediu o reconhecimento da união estável com Gugu. Ele afirma que teve um relacionamento de 8 anos com o apresentador.

No processo, ele disse ter juntado anos de histórico das conversas diárias com Gugu. "É um grande volume de provas. No processo foram juntados anos de histórico das conversas diárias por WhatsApp mostrando parte do que compartilhamos sobre as questões pessoais. Eu nunca quis que as questões do processo vazassem. Toda vez que eu falo na mídia é só para me defender", disse a Splash, em junho desse ano.

Thiago Salvático e Gugu Imagem: Reprodução/Instagram

A ação do chefe de cozinha foi anulada pela Justiça, e a defesa dele tenta reverter a decisão. "Hoje nos temos essa apelação contra a sentença do Juiz e estamos esperando o julgamento dela para o processo começar a tramitar e a família do Gugu ser citada. Assim como serem analisadas a produção das provas e outros. O julgamento dessa apelação deve acontecer no primeiro semestre de 2025", disse a advogada de Salvático ao gshow.

Caso ele seja reconhecido como companheiro, terá direito à herança, assim como os outros herdeiros.