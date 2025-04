Renata comenta beijo em Maike no BBB 25: 'A carne é fraca'

No Raio-X, a bailarina comentou sobre o ocorrido: "Meu Deus, eu beijei na boca no Big Brother! Socorro! Mãe, foi só um beijo, viu? Coisas normais da vida. Faz parte"

Jamais pensei! Tentei me segurar? Sim. Porém, são 80 dias de confinamento e a carne é fraca. Socorro! Renata sobre beijo em Maike

Mais cedo, em um papo com Maike, Renata lembrou de um pedido do público na Vitrine do Seu Fifi e riu: "Quando eu saí lá, na Vitrine, o pessoal falou disso [possível romance com Maike]. E eu disse: 'Não, gente! Não vou ficar com ninguém, não se preocupem'... Ih, mudei de ideia, Tadeu."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação: