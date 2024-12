Cesár Tralli se declara à Ticiane Pinheiro após prêmio no Melhores do Ano

Durante o discurso, Tralli também agradeceu à TV Globo e às pessoas que fazem parte de sua trajetória. "Obrigado. Quero fazer um agradecimento especial à TV Globo e ao jornalismo profissional, porque a gente sabe o quanto cada vez mais o nosso papel na sociedade é importante e o quanto o jornalismo profissional faz todas as diferenças."

Estou muito feliz, eu amo a minha profissão e eu sempre digo que no jornalismo diário, você pode fazer uma edição memorável, histórica, mas no dia seguinte começa tudo de novo, do zero a zero. Então, é humildade, dedicação, amor. Muito obrigado, amo vocês! César Tralli