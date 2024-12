Yuri diz que 'zerou' problemas com Sidney em A Fazenda: 'Agora é desculpas'

Na madrugada de sábado (14), Yuri confessou a Gui que resolveu seus problemas com Sidney em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Yuri contou ao ator que se entendeu com o rival. "Os únicos que eu não tô falando mesmo é Albert e Gilsão. O Juninho, Sidney e a Nêssa eu tô de boa. Até zerei com Sidney ali. 'Eu e tu tá zerado' e ele 'tá zerado sim'".

Ele contou ainda que Sidney disse que pode se resolver com Sacha. "Ele falou 'até com Sacha, quando eu sair daqui, eu vou dar risada do que a gente tá fazendo aqui. Não quero ficar com mágoa, porque aqui é uma loucura e sentimentos'."